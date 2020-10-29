Праздник чак-чака: Пензенская автономия собрала друзей!

Мероприятие было проведено 27 октября. Встречу вели Председатель автономии Туктаров Жиганша Зейнятуллович и заместитель Председателя, курирующая молодежное направление, Мухамеджанова Винера Фатиховна. Началось все с круга знакомства: каждый вкратце рассказал о себе и получил от Винеры Фатиховны вдохновляющую обратную связь.

Ребятам было рассказано о проектах, которые в настоящее время реализуются в автономии. На встрече присутствовал гость из Татарстана, активист Молодёжного центра “Идель” Ильмир Иксанов. Он поделился с нами ближайшими мероприятиями центра, которые могли бы заинтересовать пензенскую молодёжь.

Жиганша Зейнятуллович рассказал ребятам о своём жизненном пути, который не мог не вдохновить присутствующих, и возможностях, которые открывает молодёжный исполком автономии для реализации творческого потенциала и личностного роста. Кроме того он поделился планами автономии на ближайшее время.

В конце встречи активисты записали видеопоздравление на День народного единства и сделали общее фото на память.

Все душевные разговоры сопровождались приятным чаепитием с самым сладким татарским лакомством. Как чак-чак объединяет маленькие ароматные кусочки теста, также и мы, как организация, объединяем людей, придавая нашему сообществу определенную форму. Мы делаем всё, чтобы наш чак-чак был самым вкусным, ароматным и медовым!

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