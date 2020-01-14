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Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Халиков Ильгиз Ильдарович

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Халиков Ильгиз Ильдарович

Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков

Родился 27 августа 1983 года в селе Стерлибашево БАССР.

Образование:

  • В 2005 году с отличием окончил Стерлитамакскую государственную педагогическую академию по специальности «Учитель татарского языка и литературы, учитель русского языка и литературы».
  • В 2008 году окончил Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ.
  • В 2016 году окончил Татарский институт содействия бизнесу по специальности «Менеджмент в образовании».
  • Кандидат филологических наук.

Трудовая деятельность:

В 2008-2015 гг. – работал педагогом-организатором, начальником административно-жилищного отдела, заместителем и директором Студенческого городка КФУ.

С 2015 по 2016 гг. – начальника ДОЛ «Восток» Городского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи «Ял».

С 2016 по 2018 гг. – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани.

С 2018 по 2019 гг. – начальник отдела национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан.

С 12 ноября 2019 г. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

Контакты

Эл.почта: ilgizxalikov@list.ru
Телефон: +7 (843) 264-63-47.

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