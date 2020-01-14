Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Халиков Ильгиз Ильдарович

Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков

Родился 27 августа 1983 года в селе Стерлибашево БАССР.

Образование:

В 2005 году с отличием окончил Стерлитамакскую государственную педагогическую академию по специальности «Учитель татарского языка и литературы, учитель русского языка и литературы».

В 2008 году окончил Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ.

В 2016 году окончил Татарский институт содействия бизнесу по специальности «Менеджмент в образовании».

Кандидат филологических наук.

Трудовая деятельность:

В 2008-2015 гг. – работал педагогом-организатором, начальником административно-жилищного отдела, заместителем и директором Студенческого городка КФУ.

С 2015 по 2016 гг. – начальника ДОЛ «Восток» Городского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи «Ял».

С 2016 по 2018 гг. – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани.

С 2018 по 2019 гг. – начальник отдела национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан.

С 12 ноября 2019 г. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

Контакты

Эл.почта: ilgizxalikov@list.ru

Телефон: +7 (843) 264-63-47.