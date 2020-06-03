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Помощник председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Хайсаров Ильгиз Ниязович

Помощник председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Хайсаров Ильгиз Ниязович

Родился 5 октября 1982 года в рабочем поселке Кузоватово Ульяновской области.

Образование:

  • в 2004 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности Государственное и муниципальное управление, менеджер;
  • в 2015 году окончил Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности Юриспруденция, юрист.

Трудовая деятельность:

  • в 2004 — 2005 гг. — ведущий специалист бюро экспорта ОХП и другой гражданской продукции ГУП «ПО Завод им. Серго;
  • в 2005 — 2012 гг. — начальник бюро отдела экспорта ГУП «ПО Завод им. Серго»;
  • в 2012 — 2014 гг. — ведущий специалист отдела развития международного сотрудничества Департамента внешних связей Казанского Федерального Университета;
  • в 2014 — 2017 гг. — ведущий референт отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар;
  • с 2017 г. — н.в. — помощник Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар.
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