Помощник председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Хайсаров Ильгиз Ниязович

Родился 5 октября 1982 года в рабочем поселке Кузоватово Ульяновской области.
Образование:
- в 2004 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности Государственное и муниципальное управление, менеджер;
- в 2015 году окончил Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности Юриспруденция, юрист.
Трудовая деятельность:
- в 2004 — 2005 гг. — ведущий специалист бюро экспорта ОХП и другой гражданской продукции ГУП «ПО Завод им. Серго;
- в 2005 — 2012 гг. — начальник бюро отдела экспорта ГУП «ПО Завод им. Серго»;
- в 2012 — 2014 гг. — ведущий специалист отдела развития международного сотрудничества Департамента внешних связей Казанского Федерального Университета;
- в 2014 — 2017 гг. — ведущий референт отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар;
- с 2017 г. — н.в. — помощник Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар.