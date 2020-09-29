Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар — Руководитель Аппарата Латыпов Фархад Флоритович

Родился 03 июля 1971 года в г. Набережные Челны Татарской АССР.

Окончил Камский политехнический институт по специальности «Электрический транспорт, инженер-электромеханик» (1994 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Евро-менеджмент» (2000 г.), Высшую школу корпоративного управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Евро-менеджмент — Мастер делового администрирования для руководителей» (2001 г.).

В 1989 г. — техник-конструктор, конструкторско-технический отдел и производственно-технический комплекс грузовых аппаратов ПО «Татэлектромаш».

В 1994 — 1996 гг. — инженер-конструктор МП «Сатурн».

В 1996 — 1997 гг. — инженер-конструктор ТОО «ДиЕв».

В 1997 — 1998 гг. — заместитель директора по маркетингу ТОО «ДиЕв».

В 1998 — 2004 гг. — заместитель директора по маркетингу ТОО «Сатурн».

В 2004 — 2010 гг. — коммерческий директор ООО «Сатурн».

В 2010 — 2014 гг. — руководитель исполнительного комитета города Набережные Челны.

С 20 января 2015 г. — заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ «Иннополис» по вопросам эксплуатации.

В 2016-2020 гг. — директор Набережночелнинского молочного комбината.

С сентября 2020 г. – Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар — Руководитель Аппарата.

Женат, воспитывает двоих детей.