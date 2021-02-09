14 февраля состоится концерт-приношение Софии Губайдулиной

14 февраля в 17.00 Центр современной музыки Софии Губайдулиной приглашает всех влюбленных в музыку, жителей Казани, а также гостей столицы Татарстана в ГБКЗ им. С.Сайдашева на концерт-приношение величайшему композитору нашего времени Софии Губайдулиной.

Концерт «Под знаком любви» посвящается знаменательному событию – предстоящему 90-летию композитора.

В программе в исполнении оркестра Центра (дирижер – заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова) прозвучит сочинение С.Губайдулиной, а также произведения ее выдающихся современников: А.Пярта, А.Шнитке, С.Слонимского, Р.Калимуллина и Л.Резетдинова.

Солистами выступят Алена Зиновьева (Москва) Ксения Гаврилова (Санкт-Петербург), Станислав Малышев (Москва).

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