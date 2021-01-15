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19 января состоится расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

19 января состоится расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 15.01.2021 0 14

19 января 2021 года состоится расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Заседание пройдет в рамках реализации документа «Татары: стратегия действия» и будет посвящено предстоящей Всероссийской переписи населения. На расширенном заседании ожидается принятие обращения к татарскому народу по вопросу переписи.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, мероприятие будет проводиться с помощью платформы аудио и видеосвязи «Zoom». Прямая трансляция заседания будет транслироваться в прямом эфире на сайтах “Всемирного конгресса татар” (http://tatar-congress.org) и “Татар-информ” (https://tatar-inform.tatar). Начало в 12.00 (московское время).

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