19 января состоится расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

19 января 2021 года состоится расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. Заседание пройдет в рамках реализации документа «Татары: стратегия действия» и будет посвящено предстоящей Всероссийской переписи населения. На расширенном заседании ожидается принятие обращения к татарскому народу по вопросу переписи.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, мероприятие будет проводиться с помощью платформы аудио и видеосвязи «Zoom». Прямая трансляция заседания будет транслироваться в прямом эфире на сайтах “Всемирного конгресса татар” (http://tatar-congress.org) и “Татар-информ” (https://tatar-inform.tatar). Начало в 12.00 (московское время).