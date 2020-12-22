20 лет на пути добра и милосердия

Мечеть «Нур-Ислам» в селе Тавинск Омской области отметила свой юбилей.

Летом 2000 года в Тавинской мечети прозвучала первая праздничная молитва. Само здание в начале состояло из основной молельной комнаты и небольшого минарета. Позже построили дополнительный зал, провели капитальный ремонт. По сей день мечеть объединяет десятки религиозных односельчан.

Здесь читают намаз и проповеди, отмечают мусульманские праздники, проводят обряды имянаречения и бракосочетания (никях). Проводятся экспресс-курсы «Учимся читать Коран», различные конкурсы: «Голос Азана», «Детский конкурс чтецов Корана», «Конкурс чтецов Корана среди женщин», «Ислам в стихах» и т.д. Сюда приходят и пожилые, и молодежь.

Ежегодно коллектив мечети проводит различные акции. К примеру, накануне Ураза-байрам детям вручают сладкие подарки, купленные на фитр-садака. В прошлом году угощения получили 90 ребятишек.

В период священного Рамадана атмосфера праздника царит и за пределами мечети. На свежем воздухе организовывают культурные программы, игры и конкурсы. Гостеприимные жители приглашают гостей в дом на чаепитие. Радуют подарками и детей, живущих в соседних сёлах и районах.

В этом году на Ураза-байрам все семьи с детьми до 16 лет получили продуктовые наборы. Всего руководство мечети заготовила 72 пакета. Эта поддержка особенна важна для семей в период пандемии.

Впрочем такую помощь организовывают не только по значимым датам, но и в рамках различных социальных проектов оказываются адресные поддержки семей.

Достойные дела не остаются безответными. Своими силами местные жители и уроженцы Тавинска провели благоустройство кладбища. Более 200 неравнодушных людей выделили на стройматериалы порядка 280 тысяч рублей. Так, добровольцы демонтировали старое ограждение и установили новый металлический забор. Также на этой территории (зиярата) регулярно проводятся субботники. Кроме того, к зиме местные благотворители выделяют древесину для отопления мечети — это стало ежегодной традицией.

Религиозная местная община активно участвует в жизни района, региона, сотрудничает с обществом и властью за укрепление межконфессиональных отношений. Представители Тавинской мечети не раз становились участниками всероссийских съездов, форумов и конференций, которые проходят в разных уголках страны.

Но особое внимание в «Нур-Ислам» уделяют подрастающему поколению. Стремясь совершать как можно больше благих дел, дети, например, весной мастерят скворечники, а осенью-кормушки для птиц. Зимой ведут уход за сельским обелиском, оказывают посильную помощь труженикам тыла, детям и сиротам Великой Отечественной войны по очистке территории от снега.

Помимо уроков нравственности, детям организовывают полезный досуг. С целью распространения принципов здорового образа жизни, пропаганды спорта проводят турниры: «Супер-гиря», «Стальной кулак», устраивают соревнования по шашкам, футболу.

Ребята выезжают в походы, рыбалки, занимаются озеленением и уборкой территорий. В каникулы школьники выезжают на экскурсии, посещают краеведческий музей, узнают о работе правоохранительных органов, МЧС. Юные прихожане не редко побеждают на районных, региональных и даже федерального уровня творческих конкурсах. За свои старания ребята получали поощрения, например, выезды в г. Омск, Павлодар, Зеленодольск, Казань. Такие мероприятия направлены и на профилактику детской преступности.

В честь 20-летия мечети провели детский онлайн конкурс: ребята записывали видео со своим исполнением сур из Корана на арабском и русском языках. Все участники получили дипломы, памятные призы.

Кроме того, женский коллектив под руководством Союза мусульманок РТ совершил благое дело: раздали новую, качественную, из натуральных тканей одежду для детей от 0-12 лет. Распределили вещи между активистами, многодетными и нуждающимися семьями. Подарки отправились и в соседние деревни.

Духовным лидером местных мусульман служит Вахитов Руслан. За многие годы он вместе с верными соратниками внёс достойный вклад в просвещение и нравственное воспитание молодежи и сохранение ценностей Ислама.

Тавинская мечеть «Нур-Ислам» это не только Дом Аллаха, где укрепляются религиозные традиции, но и является социальным центром, в котором строятся добрые взаимоотношения между людьми, живущими в одной деревне.

Меньшикова Д.Х.