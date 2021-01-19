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20 января состоится открытие выставки «Лица Республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев»

20 января состоится открытие выставки «Лица Республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев»

в Новости, Слайдер, Политика, Главные новости, 19.01.2021 0

С 20 января 2021 года в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в Павильоне № 1 начнёт работу выставка «Лица Республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев».

Интерактивная выставка представит фото — и видео — материалы, которые познакомят с общественно-политическими, культурными и экономическими аспектами деятельности Минтимера Шаймиева в должности Президента, его роль в развитии Республики и успехи в международном сотрудничестве.

Материалы в Павильоне №1 мультимедийного парка будут выставлены в 26 залах, которые поделены на 3 временные темы: 90-ые, 00-ые и 10-ые года.

Также будут представлены экспонаты из Национального музея Республики Татарстан, Музея истории государственности Республики Татарстан, Музея Государственного Совета Республики Татарстан, связанные с деятельностью Первого Президента Республики.

Торжественное открытие выставки состоится в 09:00 часов 20 января по адресу: Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», Павильон № 1 (г. Казань, Оренбургский тракт, 8).

Выставка продолжит работу до 30 января 2021 года.

mincult.tatarstan.ru

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