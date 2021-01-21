22 января Музей-заповедник «Казанский Кремль» празднует свой 27-ой день рождения

В пятницу 22 января посетители музея-заповедника смогут воспользоваться скидками, принять участие в новой пешеходной экскурсии и поучаствовать в розыгрышах и викторинах, а также посетить новогодние выставки, которые в ближайшее время закончат свою работу: новогодняя выставка проекторов и теневых театров XIX «Волшебный фонарь» в Центре «Эрмитаж-Казань» и выставка «Когда зажигаются ёлки. Шедевры новогодней анимации России XX века» в Выставочном зале «Манеж».

Программа мероприятий

— 17:00, 18:00, 19:00 – в музеях Казанского Кремля пройдут бесплатные экскурсии при покупке входного билета в музей;

— в 18:00 состоится новая пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю «На страже крепости» билеты на неё можно приобрести со скидкой. (Группа от 15 человек, запись по телефону: +7 (843) 567-81-42).

— с 18 января в социальных сетях музеев Казанского Кремля будут запущены розыгрыши, итоги которых будут подведены 22 января, в день рождения Казанского Кремля.

В течение дня посетители Музея естественной истории Татарстана смогут пройти увлекательный квест с путеводителем по музею, а в 17:00 принять участие в вечернем показе документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», реж. В. Гришин, И. Журавлёва.

В этот день все музеи Казанского Кремля открыты с 11:00 до 20:00.

Подробная программа мероприятий доступна на сайте Музея-заповедника «Казанский Кремль».

mincult.tatarstan.ru