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29 января стартует серия онлайн-лекций по истории и архитектуре Казанского Кремля

29 января стартует серия онлайн-лекций по истории и архитектуре Казанского Кремля

в Новости, Слайдер, Главные новости, 25.01.2021 0 3

29 января стартует серия дистанционных лекций по истории и архитектуре Казанского Кремля в рамках сотрудничества с фондом «Русский дом в Барселоне».

На первой онлайн-встрече сотрудники музея-заповедника «Казанский Кремль» расскажут о значении крепости и ее уникальности. Посетители смогут виртуально прогуляться по 7 экспозиционным и выставочным площадкам, посвященным истории татарского народа. Будет показан архитектурный комплекс с высоты птичьего полета – Казанский Кремль предстанет во всей своей красоте в зимнее время года.

Онлайн-встреча состоится на русском языке в 20.00 по московскому времени. Участие бесплатное, но требуется регистрация.

kzn.ru

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