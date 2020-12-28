31 декабря состоится новогодний онлайн-концерт «Петербургтан Яңа ел күчтәнәче»

В Санкт-Петербурге, 31 декабря 2020 года в 16:00 начнётся трансляция новогоднего онлайн-концерта с участием заслуженных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Татарстана, Крыма, Европы, Австралии на канале «Piter Tatar» yotube.com.

В программе:

-Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.​ «Пара лошадей».​ Габдулла Тукай;

-Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и Ангелина Сергеева. «Hallelujah»;

-Динар Байтемиров. «Кышкы романс»;

-Ярамир Низамутдинов. «Оныта алмыйм. Не могу забыть.»;

-Ярамир Низамутдинов. «Татарстан»;

-Александра Соловьева.Башкирский танец «Шәл бәйләдем»»

-Альбина Кармышева. песня «Тударак-сюдарак»;

-Лилиан Новрозашвили. Стих «Буран» Габдулла Тукай;

-Динара Хафизова. Поздравление и песня «Пять минут»;

-Екатерина Ермолаева. Танец девушки «Кыз моңы. Раздумья девушки»;

-ТФА «Акчарлак» песня «Җилфер җилфер»;

-Саида Мухаметзянова. Песня «Су буйлап»;

-Песенный коллектив «Нур» песня « Уфтанма»;

-Зуфар Гайнутдинов «Керим әле урманнарга»;

-Мансур Аббасов «Нур». «Алмагачлары».

В программе также поздравления с Новым 2021 годом от Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Всемирного конгресса татар, от известных артистов, творческих деятелей, представителей татарской общественности регионов и дальнего зарубежья.

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