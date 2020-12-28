31 декабря состоится новогодний онлайн-концерт «Петербургтан Яңа ел күчтәнәче»

В Санкт-Петербурге, 31 декабря 2020 года в 16:00 начнётся трансляция новогоднего онлайн-концерта с участием заслуженных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Татарстана, Крыма, Европы, Австралии на канале «Piter Tatar» yotube.com.
В программе:
-Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов. «Пара лошадей». Габдулла Тукай;
-Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и Ангелина Сергеева. «Hallelujah»;
-Динар Байтемиров. «Кышкы романс»;
-Ярамир Низамутдинов. «Оныта алмыйм. Не могу забыть.»;
-Ярамир Низамутдинов. «Татарстан»;
-Александра Соловьева.Башкирский танец «Шәл бәйләдем»»
-Альбина Кармышева. песня «Тударак-сюдарак»;
-Лилиан Новрозашвили. Стих «Буран» Габдулла Тукай;
-Динара Хафизова. Поздравление и песня «Пять минут»;
-Екатерина Ермолаева. Танец девушки «Кыз моңы. Раздумья девушки»;
-ТФА «Акчарлак» песня «Җилфер җилфер»;
-Саида Мухаметзянова. Песня «Су буйлап»;
-Песенный коллектив «Нур» песня « Уфтанма»;
-Зуфар Гайнутдинов «Керим әле урманнарга»;
-Мансур Аббасов «Нур». «Алмагачлары».
В программе также поздравления с Новым 2021 годом от Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Всемирного конгресса татар, от известных артистов, творческих деятелей, представителей татарской общественности регионов и дальнего зарубежья.