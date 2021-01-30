77 годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Ташкенте

27 января 2021 года в г. Ташкенте на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась памятная акция, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Акция организована Посольством Российской Федерации в Республике Узбекистан и представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Тюрденев В.Л., военный атташе по вопросам обороны Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Земзеров А.Ф., руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Вождаев М.В., дипломаты Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, председатели и активисты русского, татарского, башкирского и крымско-татарского культурных центров, жители блокадного Ленинграда, воины-интернационалисты, кадеты специализированной школы г.Ташкента, представители Ташкентской и Узбекистанской Епархии, студенты Ташкентской духовной семинарии, общественность и СМИ.

Шествие почетного караула ознаменовало начало памятной акции, в ходе которой прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из г.Санкт-Петербурга, Пискаревского мемориального кладбища.

В рамках акции Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Тюрденев В.Л. вручил заслуженной артистке Республики Узбекистан, профессору Ташкентской государственной консерватории, художественному руководителю Государственного камерного оркестра узбекских народных инструментов «Согдиана» Абдурахимовой Ф.Р. и координатору международной команды 75-летия Победы в Республике Узбекистан Ежкову С. памятные медали «75 лет Победы в Великой отечественной 1941-1945 годов», за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в г.Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан