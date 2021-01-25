«Адымнар – Алабуга»: первые шаги к вершинам знаний

В Татарстане к 2022 году будет создана сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на трех языках: русском, татарском и английском. Всего в республике планируется построить 6 таких объектов, два из которых будут расположены в Казани, по одному – в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

Казанская и Елабужская – уже готовы принять учащихся. О том, как за достаточно короткий срок удалось возвести современное здание и какие дисциплины будут преподаваться, какое воспитание будет вестись в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар – Алабуга», наше интервью с директором комплекса Сергеем Константиновичем Ежовым.

– Главным событием республиканского пленарного заседания работников образования и науки этого года стало его проведение в новой полилингвальной школе «Адымнар – Алабуга». Сколько счастливых детей придут учиться 1 сентября в это прекрасное здание?

– «Адымнар – Алабуга» составляет целый комплекс, который состоит из полилингвальной, билингвальной школ и предшкольного образования в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями №№39 и 40 города Елабуги. Он рассчитан на 1224 учащихся. В этом учебном году создан 41 класс-комплект на 1017 учащихся: из них – 21 класс-комплект в начальной школе и 20 класс-комплектов в основной школе. В первый класс приняли 181 ребенка.

– Во время августовского совещания спикеры подняли одну очень важную проблему, которая волнует многих директоров школ: часть нашей молодежи уезжает из страны в поисках лучшей доли на чужбине. Среди них есть желающие получить современное прозападное образование с усвоением нескольких языков. Считается, что открытие школ нового типа, как «Адымнар – Алабуга», даст нашим детям возможность получать образование на европейском уровне. Как это будет выстроено у вас?

– Если говорить об условиях, то они, действительно, соответствуют современным требованиям. В комплексе создана комфортная среда: это наполненные новым содержанием открытые пространства, модернизированный актовый зал, медиацентр и кванториум. Сейчас школьным бассейном никого не удивишь. Но для нашей Елабуги иметь в школе два бассейна, на самом деле, роскошь. Один из них предназначен для начинающих, а другой – для более опытных пловцов. Так что у нас в школе, помимо учителей физкультуры, будут и тренеры по плаванию.

Во время беглой экскурсии перед началом августовского совещания Вы, наверное, и сами успели заметить, как тут все продумано. На первом этаже образовательного комплекса – начальная школа. Кабинеты для самых юных учащихся оснащены современным оборудованием: интерактивными досками, проекторами. Классы сформированы по двум образовательным траекториям. Первая – полилингвальная траектория. Детей будем обучать на русском, татарском и английском языках. Обучение по основным предметам ведется на русском языке. Татарский язык изучается как родной, английский язык – по углубленной программе. Внеурочную деятельность планируем организовать на этих трех языках.

Второе направление – билингвальная траектория, в соответствии с которой дети обучаются на русском и татарском языках. Педагоги параллельно преподают английский язык. Тут организация внеурочной деятельности тоже будет частично проводиться на татарском языке.

То, что строители быстро, качественно возвели новые стены и создали супер пространство, радует всех: и родителей, и детей, и инициаторов открытия полилингвальных комплектов. Но у нас, у педагогического руководства, есть ещё одна радость: за короткий срок смогли сформировать современный коллектив с современным взглядом на жизнь. На сегодня средний возраст педагогов составляет 36 лет. Мы не побоялись принять молодых специалистов. Очень надеемся на их креативность. В то же время у этих восьми молодых учителей есть возможность перенять опыт и мастерство у старших коллег. 27 человек – больше половины от общего числа педагогов – имеют первую и высшую квалификационную категории.

Образовательный процесс в полилингвальном комплексе планируем осуществлять по методике CLIL – предметно-языкового интегрированного обучения. Язык выступает не только как предмет обучения. Он становится средством обучения и формирования компетентной личности ребенка, способной к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде.

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