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Алия Иксанова выиграла лыжную гонку на третьем этапе Кубка России

Алия Иксанова выиграла лыжную гонку на третьем этапе Кубка России

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.01.2021 0

В период с 14 по 17 января 2021 года в Кирово-Чепецке (Кировская область) проходил третий этап Кубка России 2021 года.

В программе соревнований были: 14 января (четверг) спринт классическим стилем 15 января (пятница) индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем 17 января (воскресенье) преследование на 10 и 15 км свободным стилем.

Женскую гонку на 10 км свободным стилем, где в отличие от мужчин стартовали все лидеры по результатам первых дней, выиграла призер чемпионата мира Алия Иксанова из Нижнекамска, Диана Головань — вторая, Марина Черноусова — третья. С десятого на пятое место поднялась Мария Истомина из группы Юрия Бородавко, а другая его подопечная Лидия Дуркина опустилась со второго места на четвертое.

skisport.ru

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