«Альянс татар Европы» подал документы для вступления в состав Конференции неправительственных организаций Совета Европы

В декабре 2020 года Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы» (далее — АТА) подала документы для вступления в состав Конференции неправительственных организаций Совета Европы. Об этом в ходе расширенного заседания Национального совета Всемирного конгресса татар сообщил председатель АТА Флюр Шарипов.

«На сегодняшний день в организации зарегистрировано 400 общин. Альянс европейских татар объединяет 31 организацию из 15 стран. Решение будет принято комитетом в марте текущего года», — сообщил председатель АТА.