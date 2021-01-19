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«Альянс татар Европы» подал документы для вступления в состав Конференции неправительственных организаций Совета Европы

«Альянс татар Европы» подал документы для вступления в состав Конференции неправительственных организаций Совета Европы

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.01.2021 0 10

В декабре 2020 года Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы» (далее — АТА) подала документы для вступления в состав Конференции неправительственных организаций Совета Европы. Об этом в ходе расширенного заседания Национального совета Всемирного конгресса татар сообщил председатель АТА Флюр Шарипов.

«На сегодняшний день в организации зарегистрировано 400 общин. Альянс европейских татар объединяет 31 организацию из 15 стран. Решение будет принято комитетом в марте текущего года», — сообщил председатель АТА.

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