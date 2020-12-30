АО «Татмедиа» организовало выставку, посвященную 100-летию журнала «Татарстан»

В АО «Татмедиа» организовали выставку, посвященную 100-летию журнала «Татарстан». В мероприятии приняли участие руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Напомним, в декабре главному журналу Татарстана исполнилось 100 лет, он ровесник республики. За время его существования у него сменилось 9 названий, где отразилась вся история ТАССР: «Вестник Татарского областного комитета РКП (б)», «Спутник агитатора», «Коммунистический путь», «Путь Ильича», «Причал», «Спутник партийного активиста», «Большевик Татарии», «Коммунист Татарии» и с 1991 года «Татарстан».

«Мы хотели представить выставку журнала, который является ровесником нашей республики. За всю свою деятельность он собрал практически вековую историю Татарстана. Издание было как идеологическим, так и тем, которое описывает жизнь Татарстана в широком масштабе. Нам приятно представить этапы развития журнала», — заявил Айдар Салимгараев.

Шамиль Садыков добавил, что экспозиция была выставлена в Корстоне, на съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», «Руководитель года», на встрече Президента РТ с журналистами в Национальной библиотеке.

«Я думаю, что данную выставку ждет длинная история. Она будет задействована на разных площадках. Сейчас очередь «Татмедиа» на первом этаже. Наша задача, чтобы люди узнали о юбилее журнала», — отметил он.

Первый журнал вышел 1 декабря 1920 года, который назывался «Вестник Татарского областного комитета РКП (б)». Его главным редактором и создателем был первый секретарь Татарского обкома в истории ТАССР Александр Таняев. А в 1977 году журнал был награжден орденом Дружбы народов. По словам главного редактора журнала «Татарстан» Татьяны Вафиной, это было первое издание из российских СМИ, которое получило этот орден.

«Журнал выходит на двух языках и всегда отражает жизнь республики. Сейчас у нас начинается новый век, и мы надеемся, через следующие сто лет, когда о нас будут рассказывать наши потомки, они вспомнят нас добрым словом», — поделилась Вафина.

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru