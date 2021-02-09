Автономия татар Твери запускает курс лекций

Автономия татар Твери разработала программу лекций по истории, культуре, традициям и обычаям татарского народа. Лекции будут полезны для тех, кто хочет получить знания об истоках, развитии и традициях татар.

Занятия длятся 4 академических часа по воскресеньям и будут проводиться как офлайн (в Татарском культурном центре), так и онлайн (прямая трансляция в Инстаграмм, а также сохранение видео во всех соцсетях Автономии). Занятия проводятся профессиональными лекторами из Казани.

Первую лекцию проведёт в Татарском культурном центре Ильнар Зульфатович Гарифуллин — историк, кандидат исторических наук из города Казань.

Приглашаем слушателей всех возрастов присоединиться к этой программе и узнать много нового о Татарском народе!