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Автономия татар Твери запускает курс лекций

Автономия татар Твери запускает курс лекций

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 09.02.2021 0 6

Автономия татар Твери разработала программу лекций по истории, культуре, традициям и обычаям татарского народа. Лекции будут полезны для тех, кто хочет получить знания об истоках, развитии и традициях татар.

Занятия длятся 4 академических часа по воскресеньям и будут проводиться как офлайн (в Татарском культурном центре), так и онлайн (прямая трансляция в Инстаграмм, а также сохранение видео во всех соцсетях Автономии). Занятия проводятся профессиональными лекторами из Казани.

Первую лекцию проведёт в Татарском культурном центре Ильнар Зульфатович Гарифуллин — историк, кандидат исторических наук из города Казань.
Приглашаем слушателей всех возрастов присоединиться к этой программе и узнать много нового о Татарском народе!

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