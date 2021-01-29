Безымянную улицу в Ялте назовут именем Героя Советского Союза Гали Мазитова

Небольшой безымянной улице, расположенной между ул. Руданского и ул. Московской в районе МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9», присвоили имя Героя Советского Союза Гали Ахметовича Мазитова

Такое решение приняли депутаты Ялтинского городского совета на внеочередной 26-й сессии.

Гали Ахметович Мазитов родился 14 сентября 1912 года в селе Новошахово в Башкирии, в семье крестьянина. Работал в колхозе, разнорабочим на стройке, учился в Уфимском педагогическом институте. В Красной Армии с 1933 года.

В боях Великой Отечественной войны — с июня 1941 года. Старший штурман 3-й гвардейской авиационной дивизии гвардии майор Мазитов к марту 1944 года совершил 183 боевых вылета на бомбардировку военно-промышленных центров в глубоком тылу врага и скоплений войск, нанеся противнику значительный урон.

После войны продолжил службу в Советской Армии, в 1948—1954 годах преподавал в Балашовской авиационной школе. С 1954 года подполковник Мазитов — в отставке. Переехал в Ялту, где долгие годы занимал различные должности в городских структурах ДОСААФ, готовил молодёжь к службе в рядах Вооружённых Сил Советского Союза. Умер 30 января 1993 года, похоронен на Старом кладбище Ялты.