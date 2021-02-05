БФ «Ярдэм» проводит дистанционный конкурс чтецов стихотворений и исполнителей песен на татарском языке «Без булдырабыз»

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» проводит дистанционный конкурс чтецов стихотворений и исполнителей песен на татарском языке «Без булдырабыз» среди учащихся г. Казани с ограниченными возможностями в честь Международного Дня родного языка.

Конкурс проводится в рамках мероприятий Исполнительного комитета г. Казани, посвященных Году родных языков и народного единства. Главная цель конкурса – популяризация татарского языка и культуры среди учащихся г. Казани, приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому и литературному наследию.

Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение или исполнить музыкальное произведение на свободную тему, записать свое выступление на видео и отправить по адресу [email protected] или на номер WhatsApp +7 950 311-03-30 до 15 февраля 2021 года.

Участниками Конкурса могут быть дошкольники и школьники г. Казани. Выступление должно быть представлено одним произведением. Время выступления – до 5 мин. Так же предусмотрено коллективное выступление. Участники конкурса будут награждены в двух номинациях: «стихотворение» «песня» 1,2,3 местами.

18 февраля 2021 года в 09.30 часов по адресу: ул. Серова 4а, «Шатер» пройдет очное награждение победителей конкурса.