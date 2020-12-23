Благотворительный фонд АПМ РФ подвел итоги своей первой «двухлетки»

Вчера, в 7-ой день месяца джумада аль-уля (22 декабря), в Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное 2-летию со дня создания Благотворительного фонда «С верой в будущее» при Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ РФ).

В нем приняли участие известные мусульманские благотворители, бизнесмены и хазраты: президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов, директор АНО ЦРА Азат Гайнутдинов, руководитель фонда «С верой в будущее» Мурат Ахмеров, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов г,Казани Юсуф хазрат Давлетшин, а также члены АПМ РФ, представители ДУМ РТ, благотворительных фондов им. А.Вавиловой, «Закята», РКБ, ДРКБ, меценаты из различных регионов России.

Стоит отметить, что БФ «С верой в будущее» АПМ РФ всего за 2 года своего существования удалось освоить свыше 10-ти направлений в сфере благотворительности. По словам руководителя фонда Мурата Ахмерова, история Фонда началась с помощи одной многодетной семье, после чего группа предпринимателей-мусульман выступила с инициативой о создании благотворительного фонда при АПМ РФ. Таким образом, получив благословение и поддержку муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, фонд начал свою деятельность в 2018 году. Если в самом начале своей работы месячный оборот привлеченных средств в Фонде составлял 70 000 рублей, то на сегодняшний день, благодаря эффективным взаимодействиям с мусульманскими меценатами, в его адрес поступает до 2 000 000 рублей ежемесячно. Всего за 2 года существования благотворительный фонд «С верой в будущее» АПМ РФ оказал помощь нуждающимся на сумму 13 млн рублей.

В целом, деятельность фонда направлена, в первую очередь, на поддержку исламского просвещения. Так, украшением и гордостью фонда является проект «Яшьләр бистәсе»: каждую неделю студенты РИИ и молодые хазраты Духовного управления мусульман РТ выезжают в 12 сел Татарстана для преподавания свыше 200 детям основ Ислама. В планах фонда — расширить проект и охватить все населённые пункты республики. Кроме того, фонд поддерживает финансово казанский центр хафизов Куръана им. Усмана ибн Аффана, оказывает материальную поддержку в строительстве и ремонте 15 мечетей, в деятельности религиозных образовательных учреждений РТ и реализации образовательных программ и проектов. Одним из последних инициатив БФ «С Верой в Будущее» АПМ РФ стал бесценный подарок студентам медресе «Мухаммадия» г.Казани — 210 экземпляров издания переводов смысла Куръана «Калям Шариф. Перевод смыслов» от ДУМ РТ.

Одним из самых больших достижений фонда также является организация молельных комнат для мусульман в торговых центрах республики. Выступив с инициативой об их открытии, АПМ РФ заручилась поддержкой Президента Татарстана Р.Н.Минниханова во время встречи с бизнес-сообществом 16 ноября 2020 года. В результате, Фонд принял на себя финансовые затраты на организацию, ремонт и содержание молельных комнат. В среднем на обустройство одной молельной комнаты уходит от 100 000 до 300 000 рублей. В настоящее время молельные комнаты функционируют в ТЦ «Караван», «Мега», «Сувар-плаза», казанском аэропорту. Ремонтные работы по обустройству помещений уже ведутся в ТЦ «Тандем», в 3-х зданиях казанского кооперативного института.

Приоритетом для БФ «С верой в будущее» является и помощь нуждающимся слоям населения республики, социальным и медицинским учреждениям. Так, для РКБ, ДРКБ, МКДЦ, онкологического диспансера фонд приобрел мебель, реанимационные кровати, провел ремонт и подготовил к работе врачебные кабинеты и пр. Кроме того, фонд, при поддержке владельцев халяльных заведений общепита, тесно сотрудничает с БФ «Закят» ДУМ РТ и «Домом Роналда Макдоналда», в котором проводит мероприятия и благотворительные обеды для многодетных и малоимущих семей, сирот, детей-инвалидов, тяжелобольных и др. При этом ежемесячно БФ «С верой в будущее» раздает 1600 порций горячего питания дому ветеранов г.Казани, бездомным и нуждающимся в ЦРА «Приют человека» на ул. Б.Шахиди, 26, ул. Симонова, 3 и на ул. Авангардная, д.58 г. Казани и г.Набережные Челны, обществу инвалидов по слуху и зрению при мечени «Сәлах» г. Казани и пр. Помимо этого, каждый месяц в составе Координационного совета РТ Фонд передает 30-ти нуждающимся семьям продовольственные наборы. Также фонд оплачивает лечение, медицинскую помощь и оказывает финансовую поддержку матерям-одиночкам, многодетным, одиноким пожилым, детям-инвалидам, тяжелобольным детям.

Члены БФ «С верой в будущее» АПМ РФ совместно с проектом «Дари добро» также оказывают помощь детским домам Татарстана. Помимо финансовой поддержки, предприниматели-мусульмане оказывают и социальную поддержку: проводят интересный и занимательный досуг дни с детьми-сиротами, с детьми из неблагополучных семей и пр.

«Обнимая стариков» – проект фонда по поддержке Домов престарелых республики. Ежемесячно, совместно с РБОО «Мамы Казани», сотрудники БФ «С верой в будущее» АПМ РФ выезжают в один из Домов престарелых Татарстана, где не только оказывают внимание к людям почтенного возраста, но и дарят им подарки.

Еще одно направление фонда – поддержка приютов для бездомных животных. В рамках проекта «Милосердие к животным» БФ «С верой в будущее» оказывает помощь в приобретении корма для животных, лечении и пр.

dumrt.ru