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Бугульминец получил бронзу во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Moscow Open»

Бугульминец получил бронзу во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Moscow Open»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 26.01.2021 0 5

В минувшее воскресенье, 24 января, в Москве прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Moscow Open».

Юноши и девушки в возрасте от 11 до 18+ соревновались на звание сильнейшего спортсмена в следующих дисциплинах: «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «жёсткий стиль с предметом», «жёсткий стиль», «К1», «фулл-контакт».

Соревнования в личном зачёте проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место, согласно Правилам соревнований по кикбоксингу.

Спортсмен отделения кикбоксинг спортивной школы «Юность» имени Е.А.Тимерзянова Бугульминского муниципального района Тимур Арсланов завоевал почетное 3 место.

Тренирует спортсмена Рафик Гусманович Давлетшин.

Бугульминская газета

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