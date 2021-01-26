Бугульминец получил бронзу во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Moscow Open»

В минувшее воскресенье, 24 января, в Москве прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Moscow Open».

Юноши и девушки в возрасте от 11 до 18+ соревновались на звание сильнейшего спортсмена в следующих дисциплинах: «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «жёсткий стиль с предметом», «жёсткий стиль», «К1», «фулл-контакт».

Соревнования в личном зачёте проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место, согласно Правилам соревнований по кикбоксингу.

Спортсмен отделения кикбоксинг спортивной школы «Юность» имени Е.А.Тимерзянова Бугульминского муниципального района Тимур Арсланов завоевал почетное 3 место.

Тренирует спортсмена Рафик Гусманович Давлетшин.

Бугульминская газета