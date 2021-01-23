Дан старт Всероссийскому конкурсу чтецов на родном языке «Сөйләшәбез төрле телләрдә, аңлашабыз дуслык телендә»

С 20 января 2021 года Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник дистанционно проводит Всероссийский конкурс чтецов на родном языке «Сөйләшәбез төрле телләрдә, аңлашабыз дуслык телендә» (далее Конкурс), посвященный Году родных языков.

В работе конкурса могут принять участие обучающиеся 5-9 классов образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом содержания образования субъектов Российской Федерации.

Участникам конкурса необходимо до 20 февраля 2021 года направить свое произведение в аудио, либо видеоформате и данные о себе (ФИО, регион, школа, класс) в организационный комитет по адресу guzelsagirova21136@gmail.com.

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