Данис Шакиров: «Мероприятия, реализуемые ВКТ в рамках Года родных языков и народного единства, пересекаются с основными направлениями Стратегии татарского народа»

Сегодня в информационном агентстве “Татар-информ” состоялась пресс-конференция, посвящённая месячнику Международного Дня родных языков, в рамках Года родных языков и народного единства в 2021 году в Республике Татарстан.

Перед журналистами выступили руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев, директор ГБУ “Дом Дружбы народов Татарстана” Ирек Шарипов, начальник управления национального образования Министерства образования и науки Татарстана Лилия Ахмезянова, а также директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннулин.

Как стало известно, Министерством культуры РТ совместно с Министерством образования и науки РТ утвержден план по проведению в 2021 году в Татарстане Международного дня родного языка. Всего проект плана насчитывает порядка 170 мероприятий. Об этом сообщил замминистра культуры РТ: «Сегодня дан старт месячнику Международного Дня родных языков, в рамках которого запланировано 31 мероприятие. Так, уже сегодня начал свою работу XVII Республиканский конкурс юного художника “Я рисую, как Шишкин”, который в этом году проводится на тему родного дома и посвящен Году родных языков и народного единства. Также в течении месяца состоится Всероссийский конкурс чтецов “Разговариваем на разных языках”. С информацией обо всех мероприятиях можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РТ и официальном аккаунте Instagram.”

Начальник управления национального образования Министерства образования и науки Татарстана Лилия Ахмезянова отметила, что этнокультурное образование и воспитание, изучение истории, культуры, национальных традиций и обычаев народов республики, внедрение эффективных технологий языкового образования представляют собой приоритетные задачи ведомства.

«Всего в рамках программы в муниципальных образованиях пройдут 294 крупных мероприятия, которые будут проведены на базе образовательных организаций”, — сказала Лилия Ахметзянова.

Директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннулин также отметил, что во всех институтах Академии наук РТ утвержден план мероприятий на Год родных языков и народного единства. «В виду того, что Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова является многопрофильным Год родных языков охватывает всю его деятельность”, — обозначил Ким Миннулин.

Директор ГБУ “Дом Дружбы народов Татарстана” Ирек Шарипов подчеркнул, что этот год позволяет скоординировать взаимодействие разных органов власти, министерств и ведомств, общественных организаций.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров обратил внимание участников конференции на то, что мероприятия, реализуемые ВКТ в рамках Года родных языков и народного единства, пересекаются с основными направлениями Стратегии татарского народа. «Наряду с объявленным Годом родных языков и народного единства Национальный совет Всемирного конгресса татар объявил 2021 год также Годом единства татарского народа. Все 352 мероприятия, приуроченные Конгрессом татар этому году, направлены на данную тематику», — сказал Данис Шакиров.

Илюзя Абульханова