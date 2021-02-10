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Данис Шакиров прибыл с рабочим визитом в Нижневартовск

Данис Шакиров прибыл с рабочим визитом в Нижневартовск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.02.2021 0 13

Сегодня, 10 февраля 2021 года, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров прибыл с рабочим визитом в г. Нижневартовск. Встретили его в аэропорту председатель общественной организации «Татарская национальная культурная автономия города Нижневартовска «Мирас» М.М. Мухаметзянов, а также руководство управления культуры г. Нижневартовска.

Основной целью поездки стало участие в совещании по подготовке Федерального Сабантуя — 2021.

В первую половину дня состоялась церемония возложения цветов бюсту татарского поэта М.Джалиля.

Кроме того, Д.Ф. Шакиров посетит школу с татарским языком обучения.

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