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Делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью Уленкульской СОШ Имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля

Делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью Уленкульской СОШ Имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.02.2021 0 6

Сегодня, 10 февраля, делегация Татарстана под руководством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева посетила Уленкульскую Среднюю общеобразовательную школу Имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Гостям была проведена экскурсия по образовательному учреждению.

На сегодняшний день в школе обучаются порядка 80 детей. Обучение ведется на русском и татарском языках.

Также Вице-премьеру РТ был показан открытый урок татарского языка в детском саду.

Напомним, в эти дни председатель Нацсовета находится с рабочим визитом в Омской области. Программа 2-дневного визита включила в себя официальную встречу с руководством региона, торжественное открытие этнокомплекса «Усадьба татарского татарина», а также встречу с активом татарских общественных организаций Сибирского Федерального округа.

Илюзя Абульханова

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