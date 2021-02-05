День национальной печати впервые отметили в Удмуртии

4 февраля в Удмуртии в Госсовете прошел торжественный прием председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева для представителей средств массовой информации, выпускающиеся на национальных языках. В этот день впервые в Удмуртии отметили День национальной печати. В ноябре 2020 года принят закон «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики», тогда депутаты Госсовета узаконили 4 февраля как День национальной печати. Именно в этот день в 1915 году впервые вышло издание на удмуртском языке «Войнаысь ивор» — «Вести с войны».

Владимир Невоструев выразил благодарность творческому коллективу национальных изданий за продвижение родного языка, за их умение простым и человеческим языком писать о людях труда, о проблемах и их разрешении и т.д. На празднике работникам пера, занимающимся сохранением и развитием национальной культуры, языка вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Александр Валов отметил, что работников национальных изданий отличает преданность родному языку, что играет немаловажную роль в в сохранении мира и согласия в многонациональной республике.

В настоящее время в Удмуртии выпускают 7 газет на удмуртском языке, одну – на татарском. Также некоторые редакции выпускают газеты с приложениями на удмуртском языке. Телерадиокомпании Удмуртии также делают передачи на удмуртском и татарском языках, тем самым пропагандируя сохранение родного языка.

«Сегодня журналист – это и творец, и писатель, и общественный деятель, и эрудит, который в курсе огромного количества вопросов. Мы бесконечно благодарны вам за вашу работу», — сказал в своем выступлении первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме России Андрей Исаев.

На праздник были приглашены академическая хоровая капелла Удмуртии и татарский ансамбль «Асылъяр», которые выступили с концертом перед гостями мероприятия.

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