День рождения татарского театра -онлайн!

22 декабря 1906 года в Казани представителями прогрессивной молодежи был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке. В этот день были представлены пьесы «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Эта дата считается днем рождения татарского театра…

Дорогие зрители! Сегодня празднование наше 114-летия татарского театра мы отпразднуем в онлайн-формате. С 18 до 20 часов в инстаграме Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала пройдет прямой эфир с татарскими театрами Башкортостана, Оренбургской области и Татарстана. Подведем итоги этого непростого года, спросим, как коллеги отмечают день рождения татарского театра.

Завершит праздничный онлайн-марафон показ спектакля-путешествия «Будить сердца людей». Постановка будет представлена на сайте kamalteatr.ru. До встречи в театре!

Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала