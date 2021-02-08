Дети Магнитогорска изучают татарский язык интересно и познавательно

В декабре 2020 года автономией татар г. Магнитогорска «Татар Рухы» был преподнесен необычный подарок школе №31(бывшее здание школы №43) в виде телевизора с поддержкой функции «Смарт ТВ».

Председатель автономии татар г.Магнитогорска Тагиров Кадиминур Минсалихович обратился к предпринимателям г. Магнитогорска с просьбой поддержать родителей, пожелавших сделать факультативным уроком изучение родного татарского языка в школе, и купить детям новогодний подарок — телевизор со «Смарт ТВ».

В чём необычность подарка? Телевизор со «Смарт ТВ» предназначен в первую очередь для изучения татарского языка в школе. Опыт изучения татарского языка в школах нашего города имеется, а с развитием новых технологий изучение становится еще интереснее и познавательнее.

Телевизор можно применять во всей жизнедеятельности школы – все уроки в классе, где он установлен, могут быть интерактивными с применением цифровых технологий. Вот такая выгода получилась для всех.

Факультативно обучение детей родному татарскому языку ведет Эльвира Камирановна Альмухаметова — учитель русского языка и литературы бывшей школы №43 сейчас она объединена со школой №31.

Большой вклад в организацию изучения родного языка детьми в школе внесла директор школы №43 — Мороз Вера Васильевна. Сейчас поддерживает эти уроки директор уже школы №31-Дернина Лариса Викторовна.

Ученики, изучающие татарский язык, а это — Исламова Рината, Мухаметжанова Сафия. Смирнова Милана,Кузнецова Екатерина, Игошева Анастасия, Коновалова Алиса, Суюндикова Эльвина, Закарина Маргарита, Саникин Руслан, Бровко Анастасия, Тимиргалеев Артур, Сабиров Шамиль, Бея Валерия, Бея Елизавета, Холматова Алена, выражают большую благодарность автономии татар «Татар Рухы», предпринимателям, откликнувшимся на просьбу Тагирова К.М. и руководству школу за предоставленную возможность изучения предмета в новом формате.

МГОО МНКАТ «Татар рухы»

Рафаил Мухамедшин

Татары Магнитогорска «Ялкын»