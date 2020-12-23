Детская вокально-хореографическая студия завоевала первое место в номинации «Народный танец»

Детская вокально-хореографическая студия при Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан завоевала первое место в номинации «Народный танец» 46-го международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Также юные артисты стали обладателями второго места в номинации «Детский танец» и специального диплома конкурса «За артистизм».

Как рассказал художественный руководитель ансамбля, народный артист РТ Айрат Хаметов, победа воспитанников студии стала настоящим подарком ансамблю к Новому году. «Мы очень благодарны педагогам студии Альфие Шиляевой и Артуру Хабабутдинову, под чьим чутким руководством дети за довольно короткое время смогли добиться результатов на конкурсе, а главное встать в наш строй и уже начать выступать с профессиональными артистами. Принято решение, что отныне дети студии будут задействованы в большинстве постановок ансамбля. Уверен, что юные дарования смогут завоевать своего зрителя на наших концертах», — отметил он.

Напомним, что премьерный выход воспитанников студии на большую сцену состоялся на минувшей неделе. Юные артисты выступили на сольном концерте Госансамбля песни и танца Татарстана в театре им. Г. Камала в рамках презентации новой программы «Туган ил» («Родная сторона»). Дети исполнили татарскую плясовую, вызвав бурные аплодисменты зрительного зала.

Как рассказал в интервью журналистам директор ансамбля Юрий Жуков, детскую студию при ансамбле возродили в сентябре этого года.

«Мы возродили детскую студию для детей от 6-8 лет. Сейчас у нас 50 маленьких детей. У нас нет задачи набрать большое количество ребят, мы нацелены на качество. Воспитанники студии познают самобытную национальную татарскую культуру. Главной целью студии является поиск одаренных и талантливых детей, а также помощь им в их профессиональном самоопределении. Мы — стартовая площадка для таких талантов. И напомню, что детская студия у нас была давно. Она у нас просуществовала с 2004 по 2013 год. И очень приятно видеть результат, когда выпускники тех лет сейчас работают у нас в ансамбле», — отметил Юрий Жуков.

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