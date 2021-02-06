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Детям национально-культурных автономий Крыма вручили сладкие подарки

Детям национально-культурных автономий Крыма вручили сладкие подарки

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 06.02.2021 0 1

29 января 2021 года в офисе «ЗЕМЛЯЧЕСТВА» по инициативе руководителя рабочей группы по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественного совета г. Симферополь Ярулиной Мавлюды Саматовны Председателем Общественного Совета муниципального образования городской округ Симферополь РК Щербаковым Олегом Николаевичем были переданы сладкие подарки детям национально-культурных автономий Крыма.

Подарки получили Председатель общественной организации «Национально-культурная автономия болгар» Стоева Елена Валентиновна; Председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев РК» Гендин Анатолий Исаакович; Председатель общественной организации «Национально-культурная автономия греков Крыма» Темурчева Галина Лазаревна; Председатель общественной организации «Культурный центр народов Дагестана в РК им. М. Гусаева» Магомедов Ахмед Апандиевич; Председатель общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар городского округа Симферополь «Идель» Алиева Светлана Набиевна.

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