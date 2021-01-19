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Для журналистов состоится презентация первого татарского онлайн-медресе!

Для журналистов состоится презентация первого татарского онлайн-медресе!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Религия, Главные новости, 19.01.2021 0 9

Подводя итоги Года родного языка и в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан, ДУМ РТ и подведомственный ему ИД “Хузур” реализовали новый большой проект – первое онлайн-медресе на татарском языке. Проект впервые будет представлен журналистам 20 января 2021 года. В качестве спикеров на вопросы ответят муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель муфтия Татарстана по образованию, ректор РИИ и КИУ, председатель совета исламского образования России Рафик хазрат Мухаметшин и советник муфтия Татарстана по информационной политике, руководитель Издательского дома “Хузур” ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.

Презентация состоится в конференц-зале ДУМ РТ (г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 38, 3 этаж) 20 января в 10:00 часов.

Телефон для аккредитации: +7 904 768-75-84.

Для всех участников презентации обязательно наличие защитных масок и соблюдение социальной дистанции!

dumrt.ru

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