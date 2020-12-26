Доктор искусствоведения Рауза Султанова — лауреат Российской Премии «Театральный роман» -2020

Экспертный совет Премии, в состав которого входят ведущие российские театроведы и критики Марина Тимашева, Марина Токарева, Елена Дунаева, Николай Песочинский, Генеральный директор Бахрушинского музея, председатель Экспертного совета Премии Дмитрий Родионов — рассмотрел 138 изданий из всех регионов страны.

В лонг-лист Участников Премии 2020 года было включено 22 издания о театре, в шорт-лист вошли 10 Номинантов.

По решению Жюри под председательством народного артиста России, художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина были определены Лауреаты Премии «Театральный роман»-2020.

Среди них, доктор искусствоведения, зав. отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства ИЯЛИ им. Ибрагимова АН РТ Султанова Рауза Рифкатовна и ее книга «Сценография татарского театра: основные этапы, закономерности развития (ХХ – нач. ХХI в.)»(Казань, 2019, 592 с.).

Это первое фундаментальное, комплексное исследование, посвященное изучению сценографии татарского театра, который является значимой частью общероссийского культурного театрального наследия.

Ее монография относится к типу работ, актуальность которых обусловлена как предметом, так и методологией исследования. Изучение закономерностей развития сценографии татарского театра в контексте проблем культурогенеза, этно-религиозных процессов и культурных взаимосвязей дополняет современную искусствоведческую науку.

Автор, исследуя творчество ведущих мастеров театрально-декорационного искусства, принадлежащих к разным художественным школам и направлениям, выделяет основные закономерности и ведущие тенденции развития этого вида искусства на разных исторических этапах (с начала ХХ века по сегодняшний день).

Торжественное вручение премии состоится в конце января 2021 года в Москве.

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