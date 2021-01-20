Подводя итоги Года родного языка и в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан, ДУМ РТ и подведомственный ему ИД “Хузур” реализовали новый проект – первое онлайн-медресе на татарском языке. Сегодня, в 7 день месяца джумадаль-ахир (20 января), он был впервые презентован журналистам. Таким образом, теперь у татарских соотечественников из разных уголков планеты появилась возможность получать знания по основам Ислама на родном татарском языке. Кроме того, уникальная образовательная площадка подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане – примечетские курсы: онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы. Онлайн-медресе работает на образовательной платформе https://medrese.tatar/ . Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.

Уроки в татарском онлайн-медресе можно освоить в удобном для себя месте, в любое время суток и с любого устройства, подключенного к сети интернет (компьютер, планшет, смартфон и т.д.) в форматах видео, текста и аудио. Основное внимание авторы проекта уделили видеоурокам, как наиболее популярной и общепонятной форме получения информации в современном мире. Всего было записано 124 видеоурока по 15 минут по 7 дисциплинам: исламское право (фикх), хадисоведение, Куръан и тафсир, уроки нравственности, арабский язык и таджвид, история жизненного пути пророка Мухаммада ﷺ и история Ислама у татар. Содержание лекций онлайн-медресе было разработано по учебной программе примечетских курсов, разработанной и принятой ДУМ РТ. В частности, при составлении содержания лекций, в качестве основного методического пособия была использована книга “Ислам дине нигезләре” (“Основы Ислама”), которая служит учебником на курсах по изучению основ ислама в мечетях Татарстана.

Лаконичность видеоуроков позволяет сконцентрировать внимание слушателя в процессе обучения на самых главных знаниях. При этом для «шакирдов», в силу психологических особенностей наиболее эффективно воспринимающих и перерабатывающих информацию в виде текста, на сайте медресе доступен текстовый формат каждого урока. Дополнительно здесь размещены и аудиоверсии лекций: слушатели, ограниченные во времени смогут их прослушать.

На образовательной платформе https://medrese.tatar/ можно зарегистрироваться через все популярные социальные сети или по электронной почте. После регистрации в системе каждому учащемуся открывается личный кабинет, в котором собирается информация о пройденных темах, отработанных тестах и личных достижениях. Примечательно, что в онлайн-медресе «шакирды» после каждого урока должны будут проходить контрольное тестирование. Контент следующего занятия становится доступным слушателям при условии успешной сдачи теста. При получении низкого балла необходимо повторно вернуться к неусвоенной теме.

В качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены имамы, получившие образование в высших религиозных учебных заведениях Республики Татарстан и имеющие Шахадатнамэ ДУМ РТ — Свидетельства на право осуществления религиозной деятельности.

Проект первого татарского онлайн-медресе, предложенный ДУМ РТ, в настоящее время является единственной альтернативой лекциям неизвестных «шейхов» и сомнительным видеоресурсам в сети интернет.

dumrt.ru