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ДУМ РТ направило смысловые переводы Куръана на татарском языке мусульманам Мордовии

ДУМ РТ направило смысловые переводы Куръана на татарском языке мусульманам Мордовии

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 05.02.2021 0 1

Духовное управление мусульман Татарстана продолжает раздачу единоверцам смыслового перевода Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке. 3 февраля специальным рейсом из Казани книги в количестве 500 штук были отправлены в адрес мусульман города Саранска Республики Мордовия. Сегодня книги успешно доставлены татарским соотечественникам. Ими обеспечат мечети, татарские общественные организации и пр. До этого книги были отправлены также и в Духовное управление мусульман Чувашии, Пензы и в другие 12 муфтиятов России.

Смысловой перевод Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке является обновленной версией издания, выпущенного специальным тиражом в 2020 году по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в рамках Года родного языка для бесплатного распространения в регионах России, где компактно проживают татары.

Общий тираж составил 40 000 экземпляров. Книга начинается с обращения главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина к соотечественникам о необходимости изучать, беречь и развивать родной язык и национальные особенности.

dumrt.ru

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