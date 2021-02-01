ДУМ РТ объявляет новый набор учеников «Школы одного дня»

Посещать уроки может любой желающий, независимо от возраста.

Проект «Школа одного дня» создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов на протяжении 5 лет.

Уроки будут проходить в Галиевской мечети (ул. Габдуллы Тукая, 40) раз в неделю, по субботам с 08:00 до 13:00 часов. Обучение будет вестись как на татарском, так и на русском языках. В план проведений занятий также заложена систематическая раздача обучающего и сопутствующего материала. Каждому участнику «Школы одного дня» предусмотрены подарки.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также можно записаться по телефону: +7 (843) 237-86-18 до 13 февраля в будние дни с 09:00 до 17:00. Также можно зарегистрироваться по этой ссылке (https://taplink.cc/muslimmol).

В Галеевской мечети, где реализуется проект «Школа одного дня», будут учтены все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом Татарстана в 2018 году в рамках деятельности дагвата. За 6 сезонов этого проекта курсы посетили около 580 человек, по сути, ставшие практикующими мусульманами.