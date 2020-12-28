ДУМ РТ раз проводит всероссийский литературный конкурс «Таян Аллага»

УМ РТ совместно с Российским исламским институтом и журналом «Идел» в очередной раз проводит всероссийский литературный конкурс «Таян Аллага». Конкурс направлен на выявление молодых творческих талантов среди татар, проживающих в Российской Федерации и развитие их литературной деятельности.

Конкурс проходит в три этапа: прием работ с 10 января по 30 апреля 2021 года; отбор победителей и призеров — с 1 мая по 30 июня 2021 года членами жюри; награждение авторов лучших работ – в сентябре 2021 года.

В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 10 до 45 лет. Главное условием конкурса является то, что участники конкурса не должны профессионально заниматься писательской или журналистской деятельностью. Лучшие работы будут определены по 4 номинациям: поэзия, художественная литература, драма и публицистика. Представленные на конкурс работы и статьи должны быть написаны на татарском литературном языке и отправлены на электронную почту tatarkonkurs@mail.ru. Авторы могут подавать свои работы только в одну из четырех номинаций, т.е. один автор может участвовать только в одной номинации. Участники конкурса должны представить вместе с произведениями краткое изложение своих работ, адреса и номера телефонов.

Напомним, литературный конкурс «Таян Аллага», стартовавший в 2010 году, основал известный татарский просветитель, ученый и религиозный деятель Валиулла хазрат Якупов. Ожидается, что итоги конкурса будут подведены на региональной научно-практической конференции «X Якуповские чтения».

dumrt.ru