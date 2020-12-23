Филармонический джаз — оркестр Татарстана запишет альбом из татарских произведений

Филармонический джаз- оркестр Республики Татарстан под руководством Сергея Васильева готовит новый аудио альбом, в который войдут татарские народные песни, произведения Александра Ключарева, Рустема Яхина, Саяра Хабибуллина, Луизы Батыр-Булгари, Лидии Ахметовой, Равиля Камышева, Сергея Васильева. В записи альбома принимают участие солисты Гузель Уразова, Филюс Кагиров (вокал), Александр Довгополый (флейта), Камерный оркестр La Primavera.

Казанский камерный оркестр La Primavera появился в 1989 году — на энтузиазме худрука и дирижера Рустема Абязова и музыкантов. Небольшой коллектив первые свои концерты давал в Казанском университете. И уже очень скоро слава о новом оркестре стала распространяться по Казани.

Сегодня оркестр La Primavera – один из лучших творческих коллективов России. В его репертуаре более 2000 произведений западноевропейских, русских и татарских композиторов от барокко до джаза.

Музыканты из Татарстана – участники российских и международных фестивалей, среди которых Les Classiques de Villars (Швейцария), Musik vid Siljan (Швеция), Musik vid Dellen (Швеция), «Звезды белых ночей», «Хибла Герзмава приглашает…», «Европа – Азия», Академия музыки «Новое передвижничество», «Рождественские музыкальные встречи в Северной Пальмире», «Молодежные Академии России», «Сибирь – Европа», La Folle Journée — «Безумные дни» (Екатеринбург) и многие другие.

La Primavera давал концерты в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, зале имени Рахманинова (Москва), Московском международном доме музыки, зале имени М.И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии, Органном зале Пермской филармонии.

Выступления оркестра проходили в Германии, Швеции, Швейцарии, Франции, Тунисе, Греции, Израиле, Китае, Турции, Южной Корее, неизменно получая теплый приём публики и одобрительные оценки музыкальной критики. В 2018 году оркестр проехал по Транссибирской магистрали, дав в городах Транссиба 13 концертов.

В Казани La Primavera проводит собственные международные фестивали. Это «Абязов-фестиваль», посвященный синтезу разных культур. И L’arte del arco («Искусство смычка»), который ежегодно знакомит публику с творчеством лучших современных исполнителей на струнно-смычковых инструментах.

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