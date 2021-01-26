Фильм Миляуши Айтугановой «Остазбикә» признан лучшим мусульманским фильмом из России на фестивале афганского кино «Ладжвард»

В ноябре 2020 г. в Исламской Республике Афганистан прошел первый национальный фестиваль афганского кино «Ладжвард» (в переводе с дари на русский – «Лазурит»), целью проведения которого является возрождение афганского кинематографа.

Инициатором и организатором фестиваля выступила государственная компания «Афганфильм», под руководством Сахры Карими.

На конкурс было представлено 210 картин, 55 из которых члены жюри отобрали для дальнейшего участия в конкурсном этапе.

По данным организаторов фестиваля в просмотре картин участвовали порядка 5 000 зрителей. Показ картин был организован в 9-ти зрительных площадках г. Кабула, в том числе в РЦНК.

Несмотря на национальный характер кинофестиваля в нем также были представлены работы международных участников. В конкурсе был представлен фильм продюсера из Татарстана Миляуши Айтугановой «Остазбикә» по мотивам произведений татарского писателя Гаяза Исхаки.

Название переводится как «жена муллы» и как «учительница», так как традиционно жены татарских священнослужителей преподавали девочкам. Героиня — милая, скромная, добрая, великодушная татарская женщина, выросла в семье священнослужителя, вышла замуж за муллу. Но у них нет детей. Эта проблема причиняет ей нескончаемые душевные страдания. Оставить мужа без наследника, без продолжателя рода она не может, считает, что не имеет права, так как воспитана по законам шариата. Вера помогла пересилить ей себя и делить любимого мужа с другой женщиной.

По решению жюри фильм выиграл в номинации «Лучший мусульманский фильм из России». В Афганистане впечатлены творчеством и мастерством режиссёра и актеров Татарстана. Мусульманский фильм был представлен впервые в стране наряду с фильмами из Франции, Германии и других стран.

перевод диплома Афганфильма