Фонд «Ярдэм» наградил медалью руководителей ведущих СМИ Татарстана

23 декабря в Национальном исламском благотворительном фонде «Ярдэм» прошла пресс-конференция по итогам деятельности фонда в 2020 году. В мероприятии приняли участие главные редактора и журналисты ведущих СМИ Татарстана. Национальный Союз благотворителей при фонде «Ярдэм» наградил медалью «За вклад в развитие гражданского общества» руководителей ведущих СМИ Татарстана.

Повестка встречи включала в себя количественные и качественные показатели таких знаковых проектов фонда, как акция «Дорога жизни», курсы реабилитации инвалидов по зрению «Видеть и слышать сердцем», курсы реабилитации инвалидов – колясочников «Поддержим друг друга» и многие другие акции и проекты.

«Фонд «Ярдэм», несмотря на препятствия пандемии развивается, реализовывает проекты, внося свою лепту в развитие нашего общества»,-отметил председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов.

Открывая встречу, Илдар хазрат подчеркнул особую благодарность представителям СМИ за информационную поддержку в реализации благотворительных проектов.

Несмотря на нынешнее положение с эпидемиологической ситуацией в стране, реабилитационный центр Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» по-прежнему продолжает свою работу. С января по февраль, с сентября по октябрь на курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» центр принял два заезда незрячих и слабовидящих общим количеством более 100 человек. В июле, октябре, ноябре, декабре по проекту «Поддержим друг друга» проведено четыре курса для 100 человек с поражениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников и инвалидов с диагнозом ДЦП.

Также Илдар хазрат Баязитов рассказал о масштабных проектах фонда в 2021 году. Фонд в 2021 году планирует завершить строительство спортивного комплекса на территории фонда и мечети «Ярдэм» для реабилитантов, где сможет проходить подготовка команды инвалидов параолимпийскому виду спорта – бочче. Кроме того, в планах Фонда построить новый реабилитационный центр для опорников и колясочников. С начала 2021 фонд «Ярдэм» запускает реставрацию мечети «Сулейман» в поселке Левченко. В обновленной мечети планируется открыть школу хафизов Корана для детей.

О социально значимых проектах фонда «Ярдэм» для жителей Татарстана в своих выступлениях отметили заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов, начальник службы национального вещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Миназим Сепперов, главный редактор «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» Данил Гиниятов, помощник руководителя ФСИН по РТ по работе с верующими Рафаиль Давлеев и другие.

В ходе мероприятия прошло награждение руководителей информационных агентств, которые внесли значительный вклад в деятельность фонда путем оказания информационной поддержки проводимых акций и проектов.

Среди награждаемых руководители Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Акционерное общество «Татмедиа», ТНВ, «ГТРК «Татарстан», ИА «Татар-информ», Управление информационной службы и связям по СМИ Всемирного конгресса татар, «Бизнес онлайн», «Реальное время», «Комсомольская правда», «Казанские ведомости», «Известия Татарстана», «Матбугат», «Ватаным Татарстан», «Мэдэни жомга», «Шахри Казан» и другие.

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