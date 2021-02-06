Год родных языков и единства народов: состоялся семинар по вопросам изучения и применения наследия Ризаэддина Фахреддина

В рамках Года родных языков и единства народов в Республике Татарстан 27 января на базе детского сада №62 «Тирэк» в пгт. Нижняя Мактама состоялся дистанционный региональный семинар на тему: «Нравственное воспитание детей в семье, детском саду и школе, опираясь на наследие Ризаэддина Фахреддина».

Ризаэддин Фахреддин – личность, внесшая неоценимый вклад в культурно-интеллектуальное возрождение народа в чрезвычайно широком диапазоне.

Высказывание великого просветителя и ученого “Воспитание, полученное в детстве, впоследствии не могут изменить даже все жители мира” является наставлением для каждой семьи и имеет безграничную ценность. Если в наше суровое время в деле воспитания будут использоваться труды выдающегося педагога, то это только на пользу. Изучение его наследия и применение на практике становятся велением времени – в этом и заключалось значение семинара.

Мероприятие началось с музыкального приветствия и продолжилось за «круглым столом», где была поднята тема нравственного воспитания ребенка в современный период. В нем приняли участие руководитель Альметьевского отделения Всемирного конгресса татар Ландыш Зарипова, заместитель начальника управления образования Альметьевского муниципального района Сирина Зиганшина, директор мемориального музея Ризаэддина Фахреддина Диляра Гимранова, заместитель имам-мухтасиба Альметьевского района Ильназ Муллин, родители, учителя, воспитатели и представители общественности.

Приветствуя участников регионального семинара, Сирина Зиганшина обозначила, что проведение тематических конференций, направленных на изучение наследия великого педагога, стало доброй традицией дошкольных и образовательных учреждений района.

— В Год родных языков и единства народов очень важно продолжать и совершенствовать работу в данном направлении. Ведь книги, нравоучения, советы Ризаэддина Фахреддина являются основой морально-нравственного кодекса чести подрастающего поколения, — отметила она.

Ландыш Зарипова в своем выступлении поделилась планами Всемирного конгресса татар на год, подчеркивая значительную роль педагогов и воспитателей в формировании национального самосознания народа.

Продолжая тему, Диляра Гимранова рассказала о преемственности детского сада и школы в вопросах нравственного воспитания в дошкольных и образовательных учреждениях Альметьевского муниципального района и отметила огромный интерес к наследию просветителя со стороны не только учителей, но и общественности.

На семинаре обобщили опыт работы дошкольных и образовательных учреждений муниципального района по эффективному использованию наследия Ризаэддина Фахреддина в духовно-нравственном воспитании детей, обсуждались вопросы по пропагандированию его учения на уроках татарской литературы, истории, во время внешкольных мероприятий для родителей.

Фардия Хасанова, газета «Альметьевский вестник