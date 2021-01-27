Год родных языков и народного единства в Чистополе начался с праздничного концерта

В культурно – досуговом центре «Восток» состоялся концерт «Чистопольские мелодии» («Чистай моңнары»). Он был посвящен Году родных языков и народного единства, а также 240-летнему юбилею Чистополя.

Собравшихся приветствовали заместитель главы города Чистополь Михаил Ксенофонтов и руководитель Чистопольского отделения Всемирного Конгресса татар Фарид Галимов. Они объявили Год родных языков и дружбы народов в Чистопольском районе открытым.

В концерте приняли участие ведущие вокальные и танцевальные коллективы, а также солисты города и района: Самир Камалов, Гульназира Сафиуллина, Рифкать Губайдуллин, Роза Назмутдинова, Гусман Хакимов, Лэйсира Замалетдинова, Гульнур и Аниса Газизовы, Сагида Сибгатуллина, Фанис Хисматуллин, Аниса Камалова, Ильнар Мусин, Гузалия Мусина, Сириня Файзрахманова, Ильназ Гибадуллин, Лилия Рахматуллина, Рустам Хуснуллин, Рузиля Шайдуллина, Зулейха Каргина, Ильсур Нигматуллин, Светлана Кузнецова, Тагир Мухаметов, Денис Тимофеев, а также вокальные ансамбли кряшенский – «Багалмам», татарские – «Наз», «Сөмбел», «Хыял», хореографические – «Ритмы детства», «Эксперимент – Альянс», «Зоренька».

В этот день также состоялся дебют нового татарского ансамбля «Хыял» («Мечта»), который исполнил песню «И, туган тел». В состав ансамбля входят сотрудники централизованной системы культурно-досуговых учреждений Чистопольского района Сагида Сибгатуллина, Лейсиря Замалетдинова, Разит Мингазов, Аниса Камалова, Фанис Хисматуллин, Гузель Мусина, Ильнар Мусин, Аниса Газизова, Гульнур Газизова.

Зрители стоя аплодировали самодеятельным артистам, продлевая долгожданную встречу с любимыми исполнителями, ведь так давно они не имели пусть и ограниченных, но всё же возможностей окунуться в прекрасный мир национального искусства.

chistopol-rt.ru