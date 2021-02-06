Госансамбль песни и танца РТ покажет программу «Туган ил» («Родная сторона») в деревнях и селах Татарстана

Стартовал культурный марафон Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, в рамках которого коллектив покажет свои лучшие номера в сельских домах культуры республики. Выступления пройдут в рамках Года родных языков и народного единства.

В деревнях и селах Татарстана ансамбль выступит с программой «Туган ил» («Родная сторона»). В нее вошли разнообразные вокально-хореографические композиции, татарские народные песни и попурри из «Золотого фонда» ансамбля, новые номера, поставленные в течение последних лет.

Будут показаны и номера из премьерного музыкально-хореографического спектакля — «Туй» («Свадьба»), который был с восторгом принят в Казани и других городах России. Он основан на фольклорно – этнографических материалах казанских и сибирских татар начала ХХ века.

«Мы знаем, что для жителей села – это долгожданное событие, это еще одна возможность прикоснуться к истории и традициям. Именно искусство делает нашу жизнь живой и интересной. Именно искусство помогает человеку становиться добрее, терпимее и лучше», — отметил директор ГАПиТ РТ Юрий Жуков.

В феврале коллектив ансамбля приглашает на свои сольные концерты жителей Кукморского и Высокогорского районов Татарстана.

Выступления состоятся:

8 февраля – с.п. Ядыгерь, Кукморский район;

10 февраля – с. Байлянгар, Кукморский район.

Начало концертов в 19.00. Вход бесплатный.

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