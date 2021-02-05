Госансамбль песни и танца РТ сорвал овации сельчан Кукморского района

Государственный ансамбль песни и танца РТ впервые выступил с концертом перед жителями села Большой Сардек Кукморского района. Выступление легендарного коллектива состоялось в рамках Года родных языков и народного единства. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Госансамбль представил сельчанам программу «Туган ил» («Родная сторона»). В нее вошли разнообразные вокально-хореографические композиции, татарские народные песни и попурри из «Золотого фонда» ансамбля, новые номера, поставленные в течение последних лет. Были исполнены также номера из премьерного музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба»), основанного на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар начала ХХ века.

Выступление Госансамбля Татарстана для жителей Кукморского района стало долгожданным и значимым событием. По словам начальника Управления культуры Кукморского района Рамиля Нуриева, на его памяти знаменитый татарстанский коллектив, который гастролирует по стране и странам ближнего и дальнего зарубежья, впервые выступает в селе Большой Сардек.

«Мы очень рады этому событию, очень ждали этот концерт. Мы также гордимся, что в ансамбле выступает наш земляк Фарид Гафиятуллин. Это первый большой и долгожданный концерт для жителей нашего села после длинного периода самоизоляции», — поделился Рамиль Нуриев.

Заслуженный артист Татарстана, артист Госансамбля песни и танца РТ Фарид Гафиятуллин признался, что выступление для своих земляков стало для него волнительным событием. «В этом году наш ансамбль много гастролирует по селам и деревням Татарстана. Везде нас очень тепло встречают, спасибо за это большое нашему зрителю, нам это очень приятно», — сказал он.

Ведущей концерта выступила артистка хоровой группы Госансамбля Лейсан Закиева-Романцова. Она в ансамбле с самого рождения, ведь ее родители работали в этом коллективе. «Меня с роддома встречал ансамбль. Все детство с мамой мы ездили на гастроли. Артисткой хоровой группы ансамбля я работаю с 1989 года», — поделилась воспоминаниями артистка.

tatar-inform.ru