Гости, приехавшие на открытые республиканские соревнования по корэш, посетили музей Мусы Джалиля

Город Мензелинск тесно связан с именем поэта-героя: педагогический колледжносит имя Мусы Джалиля. Здесь В

Среди гостей были глава Мензелинского района Айдар Салахов, депутат Государственного Совета РТ 6-го созыва, Президент Федерации борьбы на поясах РТ Марат Ахметов и другие почетные гости.

Заведующая музеем Алсу Григорьева рассказала гостям о воспоминаниях, связанных с пребыванием поэта в Мензелинске, ознакомила с экспозицией музея.

– В Мензелинске поэт-курсант пожил не долго, однако это было богатое на события, плодотворное время. В мензелинске поэт научился не склонять голову перед грозовыми бурями, не преклоняться перед трудностями и даже перед смертью.

Музей играет большую роль в патриотическом воспитании молодежи. Возрождение памяти о подвиге Джалиля и его сподвижников необходимо для укрепления чувства национальной гордости в сердцах нашей молодежи, – сказала она.

Экспозиция музея Мусы Джалиля основана на воспоминаниях очевидцев о незабываемых встречах с поэтом. С 7 ноября 1941 года по 1 января 1942 года Муса Джалиль учился на военно-политических курсах, располагавшихся в здании Мензелинского педагогического училища (ныне это педагогический колледж). Здесь созданы интерьерные комплексы, позволяющие представить события 1941 года – учебный класс, в котором проходили занятия военно-политических курсов, интерьер дома Сабировых, в котором поэт часто гостил. В музее также представлены подлинные предметы быта и документы военного времени, многочисленные издания произведений Мусы Джалиля.

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