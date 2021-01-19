Гульсина Улмаскулова: «Любовь к своему народу надо прививать в семье»

Председатель Общественного объединения татаро-башкирского культурного центра «Туган тел» Республики Киргизия Гульсина Улмаскулова, выступая на заседании Национального совета, высказала свою точку зрения о воспитании в татарской семье. Она выразила надежду, что во время переписи населения соотечественники будут чувствовать ответственность и отметят свою принадлежность к татарскому народу. Как отметила соотечественница, татары, проживающие в Республике Киргизия, всегда следят за событиями, происходящими в Татарстане.

«Мы гордимся Татарстаном, нашим Президентом. Где бы мы не жили, наша задача — служить своей нации, жить и работать во благо процветания татарского народа,» — заявила Гульсина Улмаскулова.