Гульзалина Жехтунова: «Будем единой, неделимой нацией!»

Член правления общества татарской культуры Ида-Вирумаа республики Эстония Гульзалина Жехтунова высказала свое мнение о переписи населения на заседании Национального Совета. Она приветствовала участников заседания от имени татар Европы.

«Мы всегда с интересом следим за тем, что происходит в Татарстане. Эта наша духовная Родина. Мы гордимся успехами Татарстана. Также были очень рады принятию «Татарлар» Стратегия действий». Впереди такая ответственная работа, как перепись населения. Его проведение очень важно. Задачи поставлены, цели известны. Я желаю всем нам оставаться единой, неделимой нацией», — сказала Гульзалина Жехтунова.