Сегодня Постпред РТ Хайдар Гильфанов встретился с руководителем Свердловской региональной татарской молодежной общественной организацией «Яшен» Ринатом Каштановым.

Всемирный форум татарской молодежи с 11 по 14 февраля организует межрегиональную лигу татарского КВН. Участие в мероприятии примут команды КВН из субъектов Уральского федерального округа (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Оренбургская, Пермская, Ханты-Мансийская и Ямало-Ненецкая автономные округа).

Команды будут проходить обучение в центре Татарской культуры Национально-культурной автономии татар Свердловской области, посетят памятные места Екатеринбурга, в том числе Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, музей купцов Агафуровых и татарский сквер.

Конкурс команд КВН пройдет 14 февраля в малом зале Свердловского государственного областного дворца народного творчества ул. Фестивальная, 12. В этот же день в лекционном зале пройдет семинар для руководителей татарских молодежных организаций Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Межрегиональная лига татарский КВН пройдет при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Свердловской региональной татарской молодежной общественной организации «Яшен», министерства образования и молодежной политики Свердловской области, министерства культуры Свердловской области. Главный организатор данного мероприятия Всемирный форум татарской молодежи.

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