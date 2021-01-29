Идет прием заявок на соискание грантов Правительства Татарстана

C 15 января по 13 февраля 2021 года идет приемок заявок на соискание грантов Правительства Республики Татарстан. Они направлены на поддержку общественных организаций в регионах России.

Организатором конкурса выступает Министерство культуры Республики Татарстан.

Гранты выделяются общественным организациям, реализующим проекты, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах России (кроме Татарстана).

К участию в конкурсе допускаются объединения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность не менее одного года.

Основной целью деятельности организаций в соответствии с их уставами является осуществление социальных, информационных, культурных, образовательных, научных функций по пропаганде культурного наследия татарского народа, языка и истории.

Заявки принимаются по адресу: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33, каб. 113.

Контактное лицо: Инсапова Гузель Мансуровна, тел. 8 (843) 264-75-14, [email protected]

Подробная информация о проведении конкурса, а также формы документов представлены в ПОЛОЖЕНИИ.

tatmsk.tatarstan.ru