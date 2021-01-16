Ильдар Гильмутдинов: «Нужен единый подход к сохранению и изучению родных языков»

В России необходим единый подход к сохранению и изучению родных языков. Таким мнением поделился с журналистами на пресс-конференции в Госсовете Татарстана депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

«Я неоднократно говорил, что необходим единый подход в области сохранения и изучения родных языков, комплексный план действий, — сказал спикер. — Должно быть четко прописано, что нужно сделать в образовании, культуре, информационных технологиях, в других направлениях. Думаю, мы поучаствуем в том, чтобы такой документ появился».

Гильмутдинов подчеркнул, что Федеральная национально-культурная автономия татар активно работает с регионами по продвижению языковых проектов и программ. «У нас с Минмолодежи есть проект — детский языковой лагерь. Мы приглашаем детей в основном из-за пределов Татарстана. В этом году хочется расширить количество участников этого проекта. Мы занимаемся разработкой интерактивных, в том числе настольных игр, которые позволяют детям больше погружаться в языковую среду. Последняя игра называется „Сабантуй“. Мы ее передадим не только в регионы России, но и районы Татарстана», — отметил он.

По мнению депутата, в Год родных языков и народного единства, который объявлен в Татарстане, необходимо уделить внимание не только проведению «фестивальных, событийных и конкурсных мероприятий». Он убежден, что регион должен проанализировать, на каком этапе находится по сохранению родных языков, «какие были ошибки, как их исправить и что дальше делать». «Мы готовы участвовать в этом процессе», — добавил спикер.

Он заметил, что важно найти «мотивационные предложения», чтобы дети, их родители и учителя захотели изучать родной язык. «К сожалению, мотивация слабая. Нужно на уровне республики какие-то подходы искать и вводить. Сегодня дети сидят в интернете, их оттуда не вытащить. Значит, мы должны туда прийти со своими интересными проектами по изучению родных языков. С учетом предстоящей переписи населения региональные автономии мы ориентируемся на то, чтобы они имели собственные планы действий, программы по языку и так далее», — заключил Гильмутдинов.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru