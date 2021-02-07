Четыре тобольских проекта стали финалистами Национальной премии

в области событийного туризма «События России».

Учредителем Национальной премии в области событийного туризма «События России» является Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ*). Конкурс прошел при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Международного информационного агентства «Россия сегодня», газеты «Комсомольская правда», газеты «Известия», клуба журналистов и блоггеров «Media4Travel», сетевого издания по туризму «Живая Карта», Интернет-ресурса «ВОтпуск.ру», Информационного ресурса «Вести.Туризм», журнала «Турбизнес», портала «Trip2Rus», газеты «TTG», портала TRN (Travel Russian News) .

В 2020 году на соискание премии «Событие России» были поданы заявки из 42 субъектов Российской Федерации восьми федеральных округов.

На общероссийский финал было отобрано 152 заявки из 37 регионов.

Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были поданы заявки на четыре тобольских фестиваля.

Все они стали финалистами!

Фестиваль «Абалакское поле» занял второе место в номинации «КУЛЬТУРА. Военно-исторические и культурные реконструкции».

Фестиваль культурного наследия сибирских татар «Искер Жыен» занял второе место в номинации «КУЛЬТУРА. Концерты и музыкальные фестивали».

Фестиваль «Наследники Ермака» занял третье место в номинации «КУЛЬТУРА. Концерты и музыкальные фестивали».

Фестиваль «Уха-Царица» занял третье место в номинации «КУЛЬТУРА. Гастрономические события».

Поздравляем учредителей и организаторов событийных мероприятий г. Тобольска, ставших победителями конкурса!

Итоги конкурса будут предоставлены во все федеральные государственные органы, отвечающие за туризм и территориальное развитие, профессиональные ассоциации и союзы, туроператорскому и ивент-сообществу, а также обнародованы в профильных и отраслевых СМИ в России и за рубежом.

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